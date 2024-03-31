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Водой размыло новую плитку в Первомайском сквере в Новосибирске

Плитку в сквере укладывали еще осенью и закончили в сезон дождей.

Источник: Соцсети

В Новосибирске с наступлением весны растаявший снег начал топить дороги и тротуары. Из-за этого в городе сплошные лужи и грязь. Так, под новую плитку в Первомайском сквере попала вода. Теперь рабочим, возможно, придется перекладывать покрытие заново.

Напомним, плитку в сквере укладывали еще осенью и закончили в сезон дождей. Реконструкцию скверу, которую в начале планировали завершить в прошлом году, власти обещали продолжить, когда станет тепло.

Что касается прихода весны и резкого таяния снега, то новосибирцы в соцсетях массово жалуются на потопы дворов, из-за которых невозможно пройти.

ЖКХ