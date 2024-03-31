Водой размыло новую плитку в Первомайском сквере в Новосибирске

В Новосибирске с наступлением весны растаявший снег начал топить дороги и тротуары. Из-за этого в городе сплошные лужи и грязь. Так, под новую плитку в Первомайском сквере попала вода. Теперь рабочим, возможно, придется перекладывать покрытие заново.
Напомним, плитку в сквере укладывали еще осенью и закончили в сезон дождей. Реконструкцию скверу, которую в начале планировали завершить в прошлом году, власти обещали продолжить, когда станет тепло.
Что касается прихода весны и резкого таяния снега, то новосибирцы в соцсетях массово жалуются на потопы дворов, из-за которых невозможно пройти.