Жителей Хабаровского края зовут поддержать акцию «Зажги синим»

В Хабаровске 2 апреля состоится акция «Зажги синим», приуроченная ко Дню распространения информации о проблеме аутизма.
Будет подсвечено здание правительства края. Кроме того, синие фонари жители региона могут зажечь и у себя дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Акция солидарности с людьми с аутизмом и их близкими «Зажги синим» проводится в Хабаровском крае ежегодно. В регионе удалось снять напряженную ситуацию, в которой находились семьи, где воспитываются дети с аутизмом, а также выявить проблемы и решить некоторые из них.
Напомним, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. По статистике каждый 68 ребенок на планете страдает нарушением психологического развития. Акция ежегодно проходит во всем мире 2 апреля.