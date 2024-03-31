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Жителей Хабаровского края зовут поддержать акцию «Зажги синим»

Так они смогут поддержать людей с аутизмом

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 2 апреля состоится акция «Зажги синим», приуроченная ко Дню распространения информации о проблеме аутизма.

Будет подсвечено здание правительства края. Кроме того, синие фонари жители региона могут зажечь и у себя дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Акция солидарности с людьми с аутизмом и их близкими «Зажги синим» проводится в Хабаровском крае ежегодно. В регионе удалось снять напряженную ситуацию, в которой находились семьи, где воспитываются дети с аутизмом, а также выявить проблемы и решить некоторые из них.

Напомним, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. По статистике каждый 68 ребенок на планете страдает нарушением психологического развития. Акция ежегодно проходит во всем мире 2 апреля.