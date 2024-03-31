Жителей Хабаровского края зовут поддержать акцию «Зажги синим»

Акция солидарности с людьми с аутизмом и их близкими «Зажги синим» проводится в Хабаровском крае ежегодно. В регионе удалось снять напряженную ситуацию, в которой находились семьи, где воспитываются дети с аутизмом, а также выявить проблемы и решить некоторые из них.