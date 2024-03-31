В Новосибирске глава МЧС рассказал о работе беспилотников при поджогах

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил о внедрении БПЛА в пожароопасный период. Об этом он рассказал во время эксклюзивного интервью изданию АиФ-Новосибирск.
Во время разговора о штрафах для поджигателей Орлов заявил, что по этому направлению есть несколько инноваций, которые уже реализованы, а также имеются задумки, которые только в планах реализовать.
«Из реализованных в прошлом году на день спасателя была поставка комплекса беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия за счет средств областного правительства», — отметил глава МЧС.
Виктор Орлов также объяснил, что в текущем году летом на пожароопасный период 2 беспилотника с радиусом действия 150 километров будут работать на территории Новосибирской области. С их помощью можно будет зафиксировать случаи поджога в режиме постоянного мониторинга.
«У нас есть основания полагать, что у нас и по административной работе, по выявлению конкретных поджигателей в рамках уголовного законодательства появится достаточно мощный рычаг, доказательная база», — заключил Орлов.