В Приморье сотрудники МЧС спасли двоих тонущих людей

Спасатели МЧС в Приморье оказали помощь людям, пострадавшим из-за перевернувшейся лодки. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о происшествии поступила в службу спасения города Находка 29 марта около полудня. Сообщалось, что в районе между бухтами Прозрачная и Отрада лодка с рыбаками перевернулась. На помощь немедленно выдвинулись спасатели.