В Приморье сотрудники МЧС спасли двоих тонущих людей

Спасатели МЧС в Приморье оказали помощь людям, пострадавшим из-за перевернувшейся лодки. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о происшествии поступила в службу спасения города Находка 29 марта около полудня. Сообщалось, что в районе между бухтами Прозрачная и Отрада лодка с рыбаками перевернулась. На помощь немедленно выдвинулись спасатели.
На борту судна находилась пара: мужчина и женщина с ограниченными возможностями зрения. Они смогли добраться до берега, однако препятствием на их пути стали крутые скалы. Погодные условия, включая сильный ветер и волнение моря, усугубляли ситуацию.
Спасатели, прибыв на место, оснащенные специальным оборудованием, предприняли меры для эвакуации пострадавших. На женщину сумели надеть гидрокостюм и спасательный жилет, а затем перевезли на лодке к безопасной бухте Прозрачная. Ее спутник, сопровождаемый спасателем, также в гидрокостюме, преодолел путь вдоль берега.
К счастью, оба человека остались невредимы и медицинская помощь не потребовалась. Отмечается, что инцидент произошел до открытия навигационного сезона — это свидетельствует о неосторожности граждан, решившихся на выход в море на лодке.