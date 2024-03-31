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В Приморье сотрудники МЧС спасли двоих тонущих людей

Мужчина и женщина оказались в воде после того, как их лодка перевернулась.

Источник: МЧС РФ

Спасатели МЧС в Приморье оказали помощь людям, пострадавшим из-за перевернувшейся лодки. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о происшествии поступила в службу спасения города Находка 29 марта около полудня. Сообщалось, что в районе между бухтами Прозрачная и Отрада лодка с рыбаками перевернулась. На помощь немедленно выдвинулись спасатели.

На борту судна находилась пара: мужчина и женщина с ограниченными возможностями зрения. Они смогли добраться до берега, однако препятствием на их пути стали крутые скалы. Погодные условия, включая сильный ветер и волнение моря, усугубляли ситуацию.

Спасатели, прибыв на место, оснащенные специальным оборудованием, предприняли меры для эвакуации пострадавших. На женщину сумели надеть гидрокостюм и спасательный жилет, а затем перевезли на лодке к безопасной бухте Прозрачная. Ее спутник, сопровождаемый спасателем, также в гидрокостюме, преодолел путь вдоль берега.

К счастью, оба человека остались невредимы и медицинская помощь не потребовалась. Отмечается, что инцидент произошел до открытия навигационного сезона — это свидетельствует о неосторожности граждан, решившихся на выход в море на лодке.