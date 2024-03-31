Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апрель будет очень контрастным. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 апреля

До +13 потеплеет в Иркутске в понедельник, 1 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 30% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Контрастный апрель с температурой воздуха выше на 1−2 градуса средних многолетних значений прогнозируется в Иркутской области в этом году, рассказала на брифинге замначальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. Так, например, в понедельник ожидается.

Погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 апреля 2024

Рабочая неделя начнется с прохлады, а также с осадков в виде снега и мокрого снега. Что касается температурного фона, то ночью будет −2…-7 градусов, а днем — 0…+5.

В последующие дни также ожидается снег, отметила Домбровская. В частности, во вторник ожидается −5…-10 ночью и до +5 днем. В южных и западных районах погода будет более благоприятной. Так, не ожидается осадков, а ночи будут более теплые — до +3 градусов.

Начиная с 3 апреля в регион придет потепление. Днем воздух прогреется до +9…+1- градусов. Ветер ожидается южный, до 3 м/с. Ночью похолодает до −5 градусов.

В четверг, 4 апреля, ожидается потепление до +13 градусов. Осадков в этот день не прогнозируют.

Однако с 5—6 апреля в регион вновь придет холодный фронт, а значит температура воздуха пойдет на спад. Днем будет до +7 градусов.

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 апреля.