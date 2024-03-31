Апрель будет очень контрастным. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 апреля

Контрастный апрель с температурой воздуха выше на 1−2 градуса средних многолетних значений прогнозируется в Иркутской области в этом году, рассказала на брифинге замначальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. Так, например, в понедельник ожидается.
Погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 апреля 2024
Рабочая неделя начнется с прохлады, а также с осадков в виде снега и мокрого снега. Что касается температурного фона, то ночью будет −2…-7 градусов, а днем — 0…+5.
В последующие дни также ожидается снег, отметила Домбровская. В частности, во вторник ожидается −5…-10 ночью и до +5 днем. В южных и западных районах погода будет более благоприятной. Так, не ожидается осадков, а ночи будут более теплые — до +3 градусов.
Начиная с 3 апреля в регион придет потепление. Днем воздух прогреется до +9…+1- градусов. Ветер ожидается южный, до 3 м/с. Ночью похолодает до −5 градусов.
Однако с
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 апреля.