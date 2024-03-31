Апрель будет очень контрастным. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 апреля

В последующие дни также ожидается снег, отметила Домбровская. В частности, во вторник ожидается −5…-10 ночью и до +5 днем. В южных и западных районах погода будет более благоприятной. Так, не ожидается осадков, а ночи будут более теплые — до +3 градусов.