В Норильске необщительный песец укусил местную жительницу

В Норильске женщину атаковал песец. Это произошло возле детской поликлиники района Талнах. Видео неудачного знакомства с диким зверьком опубликовала сама пострадавшая.
Прохожие приняли гостя из тундры за маленькую собачку и захотели поиграть. Но дикий зверь желания пообщаться не оценил и укусил автора поста за сапог, а затем гордо удалился.
«В Талнахе напротив детской поликлиники. Не подходите близко к диким животным, сама убедилась!» — прокомментировала встречу с песцом норильчанка.
В мае прошлого года в Красноярске собака задушила суслика на острове Татышев.