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В Норильске необщительный песец укусил местную жительницу

В Норильске женщину атаковал песец.

Источник: Соцсети

В Норильске женщину атаковал песец. Это произошло возле детской поликлиники района Талнах. Видео неудачного знакомства с диким зверьком опубликовала сама пострадавшая.

Прохожие приняли гостя из тундры за маленькую собачку и захотели поиграть. Но дикий зверь желания пообщаться не оценил и укусил автора поста за сапог, а затем гордо удалился.

«В Талнахе напротив детской поликлиники. Не подходите близко к диким животным, сама убедилась!» — прокомментировала встречу с песцом норильчанка.

В мае прошлого года в Красноярске собака задушила суслика на острове Татышев.

флора и фауна