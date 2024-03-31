Детские клинические больницы Иркутска и Улан-Удэ заключили меморандум о сотрудничестве

Детская клиническая больница Иркутска заключила меморандум о сотрудничестве с Детской республиканской клинической больницей Улан-Удэ. Документ подписали главный врач Детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ Анатолий Дмитриев и Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов в ходе рабочего визита ведущих детских хирургов Москвы и Иркутска. Закрепление сотрудничества укрепит партнерские связи Приангарья и и Республики Бурятия в части детского здравоохранения, также оно позволит обмениваться опытом и улучшать навыки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Совместно с Владимиром Новожиловым в Улан-Удэ приехали руководитель центра аномалий аноректальной области и колоректальной детской хирургии ГИМДКБ Наталья Степанова и заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей ГИМДКБ Андрей Распутин. Иркутские врачи ознакомились с работой хирургического отделения, отделения лучевой диагностики, приемно-диагностического отделения, отделения анестезиологии и реанимации ДРКБ.
При обходе больницы врачи Приангарья провели консультации для детей. Они подчеркнули, что современные методы позволяют оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Владимир Новожилов поделился с врачами опытом в вопросах современной диагностики и лечении аноректальных пороков у детей. Специалисты из московской ДГКБ им. Н. Ф. Филатова провели мастер-класс по атрезии.
«Подобные мероприятия дают медицинским работникам возможность обмениваться опытом и совершенствовать свою работу. Продолжаем сотрудничество ради здоровья детей и всегда с радостью принимаем коллег на иркутской земле», — подчеркнул Владимир Новожилов.
Ивано-Матренинская детская клиническая больница — одно из самых известных и передовых медучреждений Сибири и Дальнего Востока. В нем оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь новорожденным детям и подросткам до 18 лет с различными хирургическими и соматическими заболеваниями. Ежегодно в ГИМДКБ получают амбулаторную и стационарную медицинскую помощь более 100 тысяч человек. В больницы обращаются как иркутяне, так и пациенты из всех населённых пунктов Приангарья, а также соседних регионов и из-за рубежа.