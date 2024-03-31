Детские клинические больницы Иркутска и Улан-Удэ заключили меморандум о сотрудничестве

Ивано-Матренинская детская клиническая больница — одно из самых известных и передовых медучреждений Сибири и Дальнего Востока. В нем оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь новорожденным детям и подросткам до 18 лет с различными хирургическими и соматическими заболеваниями. Ежегодно в ГИМДКБ получают амбулаторную и стационарную медицинскую помощь более 100 тысяч человек. В больницы обращаются как иркутяне, так и пациенты из всех населённых пунктов Приангарья, а также соседних регионов и из-за рубежа.