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Пасмурно, дожди, но без заморозков. Прогноз погоды в Красноярске на неделю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики обещают пасмурную неделю с дождями и мокрым снегом. Но заморозков быть не должно.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 30% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: НИА Красноярск

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье 31 марта в Красноярске днем ожидается до +6 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 м/c. Ночью похолодает до −4 градусов, возможен снег.

В понедельник 1 апреля днем ожидается около 0 градусов. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Снова пасмурно, западный ветер до 3 м/с. Ночью резко похолодает до −6 градусов.

По предварительному прогнозу, на предстоящей рабочей неделе заморозки не ожидаются. Днем синоптики ожидают до +9 градусов, а к субботе потеплеет до +13 градусов. В четверг и пятницу ожидаются дожди. В темное время суток на неделе (кроме понедельника) от 0 до +2 градусов.