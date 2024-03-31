Пасмурно, дожди, но без заморозков. Прогноз погоды в Красноярске на неделю

По предварительному прогнозу, на предстоящей рабочей неделе заморозки не ожидаются. Днем синоптики ожидают до +9 градусов, а к субботе потеплеет до +13 градусов. В четверг и пятницу ожидаются дожди. В темное время суток на неделе (кроме понедельника) от 0 до +2 градусов.