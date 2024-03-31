Пасмурно, дожди, но без заморозков. Прогноз погоды в Красноярске на неделю

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье 31 марта в Красноярске днем ожидается до +6 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 м/c. Ночью похолодает до −4 градусов, возможен снег.
В понедельник 1 апреля днем ожидается около 0 градусов. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Снова пасмурно, западный ветер до 3 м/с. Ночью резко похолодает до −6 градусов.
По предварительному прогнозу, на предстоящей рабочей неделе заморозки не ожидаются. Днем синоптики ожидают до +9 градусов, а к субботе потеплеет до +13 градусов. В четверг и пятницу ожидаются дожди. В темное время суток на неделе (кроме понедельника) от 0 до +2 градусов.