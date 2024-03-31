На НТВ покажут сериал «Точка ноль» про новосибирский вирусологический центр

В сериале нет названий реальной существующих и работающих в Новосибирской области НИИ и компаний. Но можно предположить, что местный зритель увидит аллюзию на известный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный в поселке Кольцово под Новосибирском. Что касается крупных мясокомбинатов, то их в регионе больше, чем вирусологических центров. Но и тут у жителей Новосибирска могут быть версии, особенно если учесть экологический контекст.