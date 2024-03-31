В новосибирском парке «Березовая роща» спилят 1,4 тысячи деревьев

Как отметил РБК Новосибирск, инвентаризация деревьев в парке в 2023 году выявила 6,91 тысячи деревьев и кустарников 45 видов. В связи с этим необходимо удалить 1 422 дерева, включая те, что достигли своего предельного возраста. Также учитывается то, что некоторые из них имеют признаки отмирания, либо являются аварийными.