В новосибирском парке «Березовая роща» спилят 1,4 тысячи деревьев

В парке «Березовая роща» в Новосибирске собираются спилить 1,4 тысячи деревьев по рекомендации НПО «Экологическая безопасность». Об этом сообщили в мэрии города.
Как отметил РБК Новосибирск, инвентаризация деревьев в парке в 2023 году выявила 6,91 тысячи деревьев и кустарников 45 видов. В связи с этим необходимо удалить 1 422 дерева, включая те, что достигли своего предельного возраста. Также учитывается то, что некоторые из них имеют признаки отмирания, либо являются аварийными.
Помимо этого, уточняется, что парк страдает от распространения грибковых заболеваний, в частности там, где деревья загущены. По данным исследования, оптимальное число деревьев в парке на его площади составляет от 5,17 до 5, 87 тысячи экземпляров. При этом доля берез не должна превышать 60% от общего числа.