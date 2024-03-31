Какой будет погода в апреле на Южном Урале, рассказали синоптики

В воскресенье, 31 марта, в регионе будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе — до умеренных. На отдельных участках дорог гололедица. Непогода усугубится порывистым ветром. Термометры покажут +3… +8.
В понедельник, 1 апреля, чуть потеплеет — до +5… +10. Но всё равно будет облачно с прояснениями, местами — небольшие дожди.
В Челябинске прогноз практически такой же, но в оба дня в среднем будет на пару градусов прохладнее.
Если обратиться к долгосрочному прогнозу на весь апрель, можно выяснить, что последнее похолодание ниже нулевой отметки нас ожидает 8 числа.
После этого столбик термометра неумолимо поползёт вверх, и к концу апреля установятся стабильные +12… +14 градусов.
Не за горами волшебное время отпусков. Лучший способ отдохнуть — сменить «картинку». Многие об этом знают и стараются выбраться из города хотя бы на пару дней. Безусловно, на Южном Урале множество красот, но если у нас вы уже всё видели, есть смысл высунуть нос за пределы региона.