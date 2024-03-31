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Какой будет погода в апреле на Южном Урале, рассказали синоптики

Дождь, мокрый снег, порывистый ветер не спешат покидать Челябинскую область. Огорчит нас непогода и в ближайшие пару дней. А вот в апреле всё будет приятнее. Ожидаются ли чаще осадки или солнечные дни во второй месяц весны, рассказываем.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 55% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: Pchela.News

В воскресенье, 31 марта, в регионе будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе — до умеренных. На отдельных участках дорог гололедица. Непогода усугубится порывистым ветром. Термометры покажут +3… +8.

В понедельник, 1 апреля, чуть потеплеет — до +5… +10. Но всё равно будет облачно с прояснениями, местами — небольшие дожди.

В Челябинске прогноз практически такой же, но в оба дня в среднем будет на пару градусов прохладнее.

Если обратиться к долгосрочному прогнозу на весь апрель, можно выяснить, что последнее похолодание ниже нулевой отметки нас ожидает 8 числа.

После этого столбик термометра неумолимо поползёт вверх, и к концу апреля установятся стабильные +12… +14 градусов.

Не за горами волшебное время отпусков. Лучший способ отдохнуть — сменить «картинку». Многие об этом знают и стараются выбраться из города хотя бы на пару дней. Безусловно, на Южном Урале множество красот, но если у нас вы уже всё видели, есть смысл высунуть нос за пределы региона.