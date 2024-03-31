В Минусинске никто не захотел становиться мэром города

Никто не захотел стать мэром Минусинска в Красноярском крае. Об этом сообщил телеграм-канал «Взгляд Инфо».
Срок подачи документов на должность градоначальника истек еще 27 марта, но ни одной заявки не поступило. Юрист местного Горсовета заявил, что конкурс проводить при отсутствии даже двух кандидатов нельзя.
Издание сообщает, что конкурс на пост главы города будут продлевать неограниченное количество раз, пока кандидаты не подадут заявки.
Пока конкурс не состоялся, руководить городом будет действующий мэр Андрей Первухин.
Иная ситуация была в Канске, где мэр Андрей Береснев с легкостью одолел соперников на голосовании 5 февраля и стал главой города второй раз. Его поддержало большинство депутатов.