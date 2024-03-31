Туристическая тропа к скалам Пяуса откроется в Хабаровском крае

— «Туристическая тропа к скалам Пяуса» — это один из первых проектов по обустройству туртроп в регионе. Уже есть идеи по созданию других экологических маршрутов в разных районах края. Эта работа ведется, в том числе, по поручению Владимира Путина. В послании Федеральному Собранию он подчеркнул, что к 2030 году на базе национальных парков России будет создана экосистема природного туризма. В инфраструктуру должны быть включены экотропы и пешие туристические маршруты и туры выходного дня для школьников, а также площадки отдыха, — отметили в министерстве туризма края.