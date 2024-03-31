«Угроза подтопления»: красноярцам рекомендуют очистить от снега придомовую территорию

Спасатели сообщают, что в связи с повышением дневной температуры воздуха и активным снеготаянием в крае возникла угроза подтопления приусадебных участков в нескольких населенных пунктах.
«Рекомендуем жителям очистить от снега придомовую территорию, а также очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба, если таковые имеются. Запасы овощей из подполий перенести туда, где вода их не подтопит», — заявили в Службе спасения.
Напомним, что накануне в Красноярске уровень воды в Енисее поднялся на 14 сантиметров. Ранее стало известно, что специалисты «КрасКома» и Роспотребнадзора усилили контроль за качеством питьевой воды, забираемой из реки, по показателям «цветность» и «мутность». Причиной для этого стали ожидаемые паводки.
В настоящее время на территории края подтопленных жилых домов нет. Следите за прогнозом погоды и сообщениями о развитии паводковой ситуации в регионе.