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«Угроза подтопления»: красноярцам рекомендуют очистить от снега придомовую территорию

В Службе спасения Красноярского края жителям региона и краевой столицы рекомендуют очистить придомовую территорию от наледи и снега.

Источник: Соцсети

Спасатели сообщают, что в связи с повышением дневной температуры воздуха и активным снеготаянием в крае возникла угроза подтопления приусадебных участков в нескольких населенных пунктах.

«Рекомендуем жителям очистить от снега придомовую территорию, а также очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба, если таковые имеются. Запасы овощей из подполий перенести туда, где вода их не подтопит», — заявили в Службе спасения.

Напомним, что накануне в Красноярске уровень воды в Енисее поднялся на 14 сантиметров. Ранее стало известно, что специалисты «КрасКома» и Роспотребнадзора усилили контроль за качеством питьевой воды, забираемой из реки, по показателям «цветность» и «мутность». Причиной для этого стали ожидаемые паводки.

В настоящее время на территории края подтопленных жилых домов нет. Следите за прогнозом погоды и сообщениями о развитии паводковой ситуации в регионе.

МЧС