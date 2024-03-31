Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за мигранта-мясника в Новосибирске

Речь идет о мигранте, который работает в мясном отделе одного из местных продовольственных рынков. Продавец этого рынка рассказала изданию Infopro54 о том, что он регулярно допускает грубые и радикальные высказывания в адрес русских. Женщина не только придала эту историю огласке, но и обратилась в полицию..