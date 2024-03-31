Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за мигранта-мясника в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщениям о противоправных действий мигранта в Новосибирске.
Речь идет о мигранте, который работает в мясном отделе одного из местных продовольственных рынков. Продавец этого рынка рассказала изданию Infopro54 о том, что он регулярно допускает грубые и радикальные высказывания в адрес русских. Женщина не только придала эту историю огласке, но и обратилась в полицию..
30 марта информационный центр СКР опубликовал сообщение о том, что руководителю СУ Следкома России по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования..
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что самое большое количество мигрантов приезжает в Новосибирскую область из Таджикистана.
.