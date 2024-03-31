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В Новосибирске отменили апрельский концерт Вики Цыгановой

Его дата переносится на вторую половину года.

В Новосибирске отменили юбилейный концерт звезды шансона Вики Цыгановой. Он должен был состояться в ДКЖ 11 апреля, но теперь выступление переносится на неопределенную дату.

Кроме Новосибирска, концерт Цыгановой отменили и в других сибирских городах: Барнауле, Кемерове, Томске. Связана отмена с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл», который случился вечером 22 марта.

— Даты выступлений еще не определены, их перенесут на второе полугодие. Пожалуйста, обратитесь за возвратом по месту приобретения билетов, — заявили организаторы.

Вика Цыганова должна была поехать в тур с программой «Легенда шансона. 35 лет на сцене».

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