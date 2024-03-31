Города и села благоустраивают в Хабаровском крае

В конкурсе регион принимает участие не впервые. В 2021 году победителем стал проект Советской Гавани — «Площадь Победы с обустройством парка имени Императора Николая», который благоустроили в прошлом году. На это потратили почти 117 миллионов рублей, сообщает правительство Хабаровского края.