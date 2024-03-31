Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Города и села благоустраивают в Хабаровском крае

От региона победили 12 проектов.

Источник: Комсомольская правда

Новые объекты благоустройства появятся в Хабаровском крае. Над проектами начали работать 12 победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В конкурсе регион принимает участие не впервые. В 2021 году победителем стал проект Советской Гавани — «Площадь Победы с обустройством парка имени Императора Николая», который благоустроили в прошлом году. На это потратили почти 117 миллионов рублей, сообщает правительство Хабаровского края.

— Конкурс лучших проектов способствует развитию таких населенных пунктов и оказывает значительный социальный эффект. Целью проекта является создание общественной территории с развитой системой благоустройства, предназначенной для проведения культурно-массовых мероприятий, привлечения потока жителей и туристов и организации массового отдыха населения. В этом году от Хабаровского края победило сразу 12 проектов. На выполнение работ выделено из федерального бюджета более миллиарда рублей, — рассказала начальник отдела по формированию комфортной городской среды Оксана Лугина.

До конца этого года работы закончатся в Амурске, Бикине, Николаевске-на-Амуре, Чегдомыне, Заветах Ильича и Тополева. Уже заключены контракты с подрядчиками, которые завершили демонтаж старого оборудования и покрытия, провели планировку и разметку границ пешеходных зон. Установлено видеонаблюдение.

В Солнечном, Новом Ургале, Хоре и Корфовском разработана документация, определены подрядчики. Контракты находятся на стадии подписания.

ЖКХ