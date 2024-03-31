Апрель в Омской области начнется с теплой и дождливой погоды

Во вторник, 2 апреля, погода в Омске и области не изменится. Ночью температура воздуха составит от −4 до +1, днем — от +2 до +7 градусов. О садки в виде снега и дождя сохранятся. Ветер западный, северо-западный со скоростью до 12 м/с.