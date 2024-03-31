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Апрель в Омской области начнется с теплой и дождливой погоды

Местами дожди сменят снегопады.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 55% 753 мм рт. ст. +13°

Апреля в Омской области начнется с дождливой и теплой погоды. Столбик сохранится на отметке до +7 градусов. О том, какая погода в Омске будет, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

В понедельник, 1 апреля, в ночные часы ожидается от −4 до +1, днем — от +2 до +7 градусов. Ночь и утром местами пройдет снег и дождь, днем большую часть региона накроют дожди. Ветер юго-западный со скоростью до 13 м/с.

Во вторник, 2 апреля, погода в Омске и области не изменится. Ночью температура воздуха составит от −4 до +1, днем — от +2 до +7 градусов. О садки в виде снега и дождя сохранятся. Ветер западный, северо-западный со скоростью до 12 м/с.

Напомним, из-за потепления в Омскую область начали возвращаться перелетные птицы. Причем вернуться пернатые решили на полмесяца раньше, чем обычно.