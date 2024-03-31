В Красноярске повысят плату за детские сады

Согласно тексту постановления, группа полного дня на одного ребенка до трех лет будет стоить 1 924 рубля в месяц. Группа полного, продленного и круглосуточного пребывания на ребенка от трех до семи лет обойдется в 2 157 рублей в месяц, кратковременного — в 680. Документ вступит в силу не ранее 1 апреля текущего года.