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Сенатор Усс предложил русифицировать стелу «Krasnoyarsk» на взъезде в город

Сенатор Совета Федерации и бывший губернатор Красноярского края Александр Усс раскритиковал стелу на въезде в Красноярск.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Сенатор Совета Федерации и бывший губернатор Красноярского края Александр Усс предложил поменять надпись на стеле «Krasnoyarsk-2024» на Бугаче с английского на русский язык или переместить её в другое место, но вернуть изначальный облик.

Александр Усс написал в своём telegram-канале, что в последнее время внешний облик Красноярска изменился в лучшую сторону, но есть аспекты, которые, по мнению сенатора, нужно изменить.

Так, на въезде в город со стороны Бугача в свое время был установлен специальный арт-объект «Krasnoyarsk-2019», выполненный в фирменном стиле универсиады. Теперь его окрасили в белый цвет, а вместо прежней даты указана текущая.

«Если сейчас это не приветствие для зарубежных гостей, а просто обозначение населенного пункта, логичнее написать его на русском языке, а год, в котором мы живем, все и так помнят. Может быть, стоит, восстановив прежний облик, переместить эту конструкцию на берег Енисея к “Платинум Арене”? Здесь есть о чем подумать», — пишет Александр Усс.

Сенатор также напомнил, что приближается 400-летие Красноярска, поэтому необходимо разработать фирменный дизайн города, который затем будет служить долгие годы.

Совет Федерации