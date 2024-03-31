Сенатор Усс предложил русифицировать стелу «Krasnoyarsk» на взъезде в город

«Если сейчас это не приветствие для зарубежных гостей, а просто обозначение населенного пункта, логичнее написать его на русском языке, а год, в котором мы живем, все и так помнят. Может быть, стоит, восстановив прежний облик, переместить эту конструкцию на берег Енисея к “Платинум Арене”? Здесь есть о чем подумать», — пишет Александр Усс.