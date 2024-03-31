Сенатор Усс предложил русифицировать стелу «Krasnoyarsk» на взъезде в город

Сенатор Совета Федерации и бывший губернатор Красноярского края Александр Усс предложил поменять надпись на стеле «Krasnoyarsk-2024» на Бугаче с английского на русский язык или переместить её в другое место, но вернуть изначальный облик.
Александр Усс написал в своём telegram-канале, что в последнее время внешний облик Красноярска изменился в лучшую сторону, но есть аспекты, которые, по мнению сенатора, нужно изменить.
«Если сейчас это не приветствие для зарубежных гостей, а просто обозначение населенного пункта, логичнее написать его на русском языке, а год, в котором мы живем, все и так помнят. Может быть, стоит, восстановив прежний облик, переместить эту конструкцию на берег Енисея к “Платинум Арене”? Здесь есть о чем подумать», — пишет Александр Усс.
Сенатор также напомнил, что приближается 400-летие Красноярска, поэтому необходимо разработать фирменный дизайн города, который затем будет служить долгие годы.