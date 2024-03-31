Жителей Иркутской области приглашают на конкурс «Росмолодежь. Гранты»

— Мы всегда рады активной жизненной позиции нашей молодежи, готовы поддерживать их идеи. Очень важно, что и на федеральном уровне помогают ребятам со всей России реализовать свои проекты. В прошлом году за все сезоны конкурса «Росмолодежь. Гранты» победило 111 заявок от Иркутской области на общую сумму более 65 миллионов рублей. Уверен, в этом году наша молодежь проявит себя не хуже", — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.