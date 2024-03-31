Жителей Иркутской области приглашают на конкурс «Росмолодежь. Гранты»

Жители Иркутской области могут подать заявку на конкурс «Росмолодежь. Гранты». Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
— Мы всегда рады активной жизненной позиции нашей молодежи, готовы поддерживать их идеи. Очень важно, что и на федеральном уровне помогают ребятам со всей России реализовать свои проекты. В прошлом году за все сезоны конкурса «Росмолодежь. Гранты» победило 111 заявок от Иркутской области на общую сумму более 65 миллионов рублей. Уверен, в этом году наша молодежь проявит себя не хуже", — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Подать заявку на участие в конкурсе можно в период с 1 по 30 апреля 2024 года. Максимальный размер грантовой поддержки достигает одного миллиона рублей. Поучаствовать в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 35 лет (включительно).
Заявка подается по одному из 18 направлений поддержки. Такой конкурс проводится каждый год. Его цель — вовлечь молодежь в творческую деятельность, социальную практику и повысить их гражданскую активность. Другими задачами мероприятия являются формирование здорового образа жизни, раскрытие потенциала и создание эффективной системы социальных лифтов.