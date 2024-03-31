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В Кемерове на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

С места ДТП школьницу госпитализировали в тяжёлом состоянии.

30 марта в Кемерове на дороге-дублёре Притомского проспекта на пешеходном переходе недалеко от «Кузбасс-Арены» водитель автомобиля Geely Tugella сбил 11-летнюю девочку.

Школьница переходила дорогу с подружками, когда оказалась под колёсами авто. Информацией о ДТП с NGS42.RU поделились очевидцы. По их словам, от удара пострадавшую отбросило на припаркованный автомобиль, об него она ударилась головой.

Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Официальной информации о произошедшем ДТП с участием ребёнка на сайте полиции Кузбасса на момент публикации не было.