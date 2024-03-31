В Кемерове на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

30 марта в Кемерове на дороге-дублёре Притомского проспекта на пешеходном переходе недалеко от «Кузбасс-Арены» водитель автомобиля Geely Tugella сбил 11-летнюю девочку.
Школьница переходила дорогу с подружками, когда оказалась под колёсами авто. Информацией о ДТП с NGS42.RU поделились очевидцы. По их словам, от удара пострадавшую отбросило на припаркованный автомобиль, об него она ударилась головой.
Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Официальной информации о произошедшем ДТП с участием ребёнка на сайте полиции Кузбасса на момент публикации не было.