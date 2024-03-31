Пятерых нелегалов депортировали из Красноярского края после проверки

В ходе проверки выяснилось, что 5 из 15 иностранцев находились на территории России незаконно. По решению суда нелегалы были выдворены за пределы страны. Также на 31-летнего гражданина, который создал условия для незаконного пребывания иностранных граждан, было заведено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. На троих иностранцев были составлены административные протоколы за незаконную трудовую деятельность.