Пятерых нелегалов депортировали из Красноярского края после проверки

Из Красноярского края депортировали пятерых мигрантов, находившихся в России незаконно. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Оперативно-профилактическое мероприятие проходило на территории лесоперерабатывающего предприятия в Богучанском районе. Проверку проводили сотрудники полиции вместе с оперативниками УФСБ.
В ходе проверки выяснилось, что 5 из 15 иностранцев находились на территории России незаконно. По решению суда нелегалы были выдворены за пределы страны. Также на 31-летнего гражданина, который создал условия для незаконного пребывания иностранных граждан, было заведено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. На троих иностранцев были составлены административные протоколы за незаконную трудовую деятельность.
В отношении юридического лица проводится проверка по 11 фактам административных нарушений в сфере миграции. Предприятию грозит штраф до 8 миллионов рублей за предоставление жилого помещения иностранным гражданам, которые находились в стране незаконно, а также за нарушения правил миграционного учёт и незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.