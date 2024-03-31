«Поплыли психологически»: «Локомотив» проиграл «Факелу» в ¼ чемпионата России

«Мы сыграли сегодня свою игру только в первой партии. Потом абсолютный провал на подаче. Огромное количество ошибок. Плюс очень плохой прием после первой партии и очень сильная подача противника. Это уже не технический вопрос, а психологический. Я считаю, что мы “поплыли психологически”, испугались, а вдруг мы проиграем. И проиграли. Считаю, что “Факел” абсолютно заслуженно выиграл».