«Поплыли психологически»: «Локомотив» проиграл «Факелу» в ¼ чемпионата России

30 марта новосибирский «Локомотив» потерпел поражение в матче ¼ финала чемпионата России. Новоуренгойский «Факел» выиграл со счетом 3−1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:22).
По окончании матча главный тренер новосибирской команды Пламен Константинов назвал победу «Факела» заслуженной:
«Мы сыграли сегодня свою игру только в первой партии. Потом абсолютный провал на подаче. Огромное количество ошибок. Плюс очень плохой прием после первой партии и очень сильная подача противника. Это уже не технический вопрос, а психологический. Я считаю, что мы “поплыли психологически”, испугались, а вдруг мы проиграем. И проиграли. Считаю, что “Факел” абсолютно заслуженно выиграл».
Волейболистам «Локомотива» не помогла мощная поддержка трибун. А «Факелу» не помещали новосибирские болельщики.
«Как говорят сами игроки “Локомотива”, мы для них — неудобные соперники. И мы этим пользуемся. Каково играть при полных трибунах? На трибуны я лично мало обращаю внимания, только когда на подачу выходишь, немного неприятно, а так — вполне нормально», — сказал связующий «Факела» Михаил Вышников.
Второй матч серии до двух побед состоится в Новом Уренгое 3 апреля.