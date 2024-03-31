Холодный и дождливый апрель-2024 ожидается в Новосибирске

1 и 2 апреля температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, возможен небольшой дождь. К концу недели, 5 апреля, погода сохранится, но к выходным обещаются более теплые дни с температурой от +10 до +12 градусов днем и от +4 до +3 ночью.