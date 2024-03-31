Холодный и дождливый апрель-2024 ожидается в Новосибирске

Снег с дождем накроет Новосибирск в первые дни апреля-2024. Весеннее тепло придет в регион только к середине месяца.
Специалисты Яндекс. Погоды поделились прогнозом погоды на апрель в Новосибирске.
Первые дни месяца обещают быть прохладными и пасмурными, но в середине апреля жителей города ожидает потепление и солнечная погода, пишет Сиб.фм.
1 и 2 апреля температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, возможен небольшой дождь. К концу недели, 5 апреля, погода сохранится, но к выходным обещаются более теплые дни с температурой от +10 до +12 градусов днем и от +4 до +3 ночью.
Синоптики предупреждают о возможных дождях 16, 20, 23 и 26 апреля, однако в эти дни также можно ожидать солнечную погоду с максимальной температурой до +16 градусов.
На 29 апреля прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь и температура воздуха до +14 градусов днем.
Напомним, 31 марта в Новосибирск пришло похолодание с мокрым снегом.