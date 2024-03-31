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В Новосибирске мэрия призвала не допускать детей к открытым окнам

Не допускать детей к открытым окнам призвала мэрия Новосибирска. Администрация областного центра опубликовала рекомендации, которые помогут избежать несчастных случаев.

В Новосибирске мэрия призвала не допускать детей к открытым окнам.

В период теплой погоды многие жители оставляют окна в своих квартирах и домах открытыми, что может создать опасность для детей. В первую очередь, муниципалитет советует не оставлять детей без присмотра и не располагать мебель близко к окнам, чтобы избежать возможности для ребенка забраться на подоконник.

Кроме того, власти рекомендуют: не устанавливать москитные сетки на окна; держать ребенка крепко за руку, когда показываете ему что-то за окном; проверить, что стеклопакеты, фиксаторы и решетки были установлены профессионалами; обезопасить окна, например, открутив ручки.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске водители заплатили более 3 млн рублей за неуважение к инвалидам. В Новосибирске размыло новую плитку в Первомайском сквере. В парке Новосибирска порекомендовали спилить почти 1,5 тысячи деревьев.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.