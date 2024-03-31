В Новосибирске мэрия призвала не допускать детей к открытым окнам.

В период теплой погоды многие жители оставляют окна в своих квартирах и домах открытыми, что может создать опасность для детей. В первую очередь, муниципалитет советует не оставлять детей без присмотра и не располагать мебель близко к окнам, чтобы избежать возможности для ребенка забраться на подоконник.