Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 1 апреля

Согласно народным поверьям, 1 апреля нельзя грустить. Если печалиться о прошлом или будущем, из дома уйдет радость, а ей на смену придет тоска. По этой же причине в этот день не стоит жаловаться на жизнь или выяснять отношения с членами семьи, а также плакать.