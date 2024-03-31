Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 1 апреля

Первый день апреля в народном календаре известен как Дарья Грязная. В старину дата была связана с таянием снега и паводками, а также с различными приметами о деньгах, здоровье и любви. Наши предки старались соблюдать неписаные правила, чтобы отвести от дома беды и болезни, а также привлечь удачу.
Народные приметы на 1 апреля: что нельзя делать
Согласно народным поверьям, 1 апреля нельзя грустить. Если печалиться о прошлом или будущем, из дома уйдет радость, а ей на смену придет тоска. По этой же причине в этот день не стоит жаловаться на жизнь или выяснять отношения с членами семьи, а также плакать.
В общении с родными и друзьями будьте терпеливы. Возможно, человек будет вести себя не так, как вы ожидали, но здесь важно держать себя в руках. Начав высказывать претензии, можете серьезно поругаться с собеседником и даже стать врагами до конца жизни.
Никому не отказывайте в помощи. К вам может обратиться старый товарищ, сосед или даже незнакомец с какой-то просьбой. Важно его выслушать. А если пройдете мимо, в скором времени сами окажетесь на месте просящего. Во всяком случае, так говорили наши предки.
На Руси считали 1 апреля датой, которая решительно не подходит для свадеб. Мужчине, который решит связать себя узами брака в этот день, мудрецы сулили незавидную участь подкаблучника. Мало того, что супруга будет им командовать, так еще и может начать изменять.
Стоит отметить, что и для других амурных дел этот день не годится. Не стоит делать предложение, так как велик риск получить отказ от второй половинки. Признаваться в симпатии также лучше в иное время, чтобы увеличить свои шансы на взаимность.
Не повезет и тому, кто решит провести весь день, ничего не делая. Праздное времяпрепровождение может обернуться черной полосой в жизни. Как минимум, если верить народным приметам, речь идет о потере достатка, а в худшем случае — о серьезном заболевании.
Особое предостережение дошло их глубины веков и до нерях. Неопрятным людям, тем, кто привык ходить в грязном и мятом, следует быть осторожнее. Их может покинуть денежная удача, из-за чего весь год они проведут в крайней нужде.
Народные приметы на 1 апреля: что можно делать
В давние времена представительницы слабого пола выходили на улицу, чтобы собрать остатки снега. Его следовало растопить, а полученной водой умыться на рассвете. Считалось, что эта процедура подарит женщинам молодость, а незамужним девушкам поможет скорее выйти замуж.
Чтобы узнать, придется ли надеть свадебное платье в этом году, юные красавицы гадали по птицам. Если выйдя из дома, на глаза попадется одинокая птичка, то на встречу с женихом можно не надеяться. А вот встреченная стая пернатых сулила обратное — знакомство с перспективным ухажером и предложение руки и сердца.
День хорошо подходит для работы. Все поставленные вами цели будут достигнуты. Новые задачи будут даваться легче обычного. Если не будете лениться, сможете рассчитывать на повышение по службе или премию. Руководство оценит ваши заслуги, а коллеги поддержат.
Если на работу вам не нужно, посвятите время уборке. Можно выбросить ставшие ненужными вещи, чтобы освободить место для чего-то нового и хорошего. Вымойте зеркала, постирайте текстиль, полейте цветы. Все, за что вы возьметесь 1 апреля, получится даже лучше, чем вы рассчитывали.
Общаясь с людьми, как можно больше улыбайтесь и шутите. Безобидные розыгрыши также окажутся к месту.
А чтобы привлечь деньги в дом, обязательно наденьте в этот день что-то красное.
Народные приметы о погоде на 1 апреля
В старину считалось, что по погоде на 1 апреля можно судить, каким будет 1 октября. Если звезд на небе не видно, то скоро потеплеет. Солнечный день на Дарью Грязную сулит засушливое лето.
Раскаты грома в этот день у наших предков были добрым знаком, указывающим на улучшение погоды.
Именинники 1 апреля
1 апреля именины отмечают Дарья, Иннокентий, Софья и Дмитрий. Также поздравить нужно Ивана.