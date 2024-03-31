Ансамбль «Воскресенье» из Перми вместе с Андреем Малаховым спел его любимую песню

«Песня прочно вошла в жизнь нашей семьи. Мы очень часто собираемся все вместе, поем любимые песни из фильмов, стряпаем пельмени и пирожки. Сегодня мы исполнили очень трогательную песню, написанную Владимиром Высоцким. Она вызывает грустные и печальные эмоции, но мы все верим, что все наши мужчины вернутся домой к своим семьям», — уверена Варвара.