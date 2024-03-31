Ансамбль «Воскресенье» из Перми вместе с Андреем Малаховым спел его любимую песню

Музыкальный ансамбль «Воскресенье» из Перми 30 марта стал гостем телешоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия». Пермяки открыли программу, рассказ о творчестве ансамбля занял около 20 мин. эфирного времени.
Ансамбль «Воскресенье» задал тон популярному телешоу, которое было посвящено фильмам 1980−90-х годов. Пермяки исполнили песню «Так случилось, мужчины ушли…» из художественного фильма «Точка отсчета», снятого в 1981 году Виктором Туровым. Песня прозвучала под кадры видеоклипа, снятого музыкантами.
Создатель и художественный руководитель ансамбля Ирина Кулева познакомила гостей студии и Андрея Малахова с историей создания коллектива.
«Наш ансамбль в следующем году отметит 40-летие. Я его создала почти сразу после окончания музыкального училища. За эти годы он стал одной большой семьей, сейчас в нем выступают уже дети первых наших исполнителей», — поделилась Ирина Кулева.
Одна из представителей такой династии — 19-летняя Варвара Шилоносова. По словам девушки, в нем выступали ее мама и тетя, родная сестра.
«Песня прочно вошла в жизнь нашей семьи. Мы очень часто собираемся все вместе, поем любимые песни из фильмов, стряпаем пельмени и пирожки. Сегодня мы исполнили очень трогательную песню, написанную Владимиром Высоцким. Она вызывает грустные и печальные эмоции, но мы все верим, что все наши мужчины вернутся домой к своим семьям», — уверена Варвара.
Гость студии, певец Алексей Гомон отметил, что во время исполнения ансамблем песни еле удержался, чтобы не заплакать.
Знакомство с ансамблем «Воскресенье» продолжилось совместным исполнением нескольких песен — «Город золотой» Бориса Гребенщикова и «О родном доме» Евгения Крылатова. Андрей Малахов с грустью в глазах подпевал знакомые и любимые еще с детства слова: «Ты помни, встречая рассвет, что место одно есть такое, где ты появился на свет…».
Андрей Малахов взял мини-интервью у самого юного участника ансамбля, шестилетней Сони. Малыш передал привет своим родителям и воспитателю из детсада.
Ансамбль «Воскресенье» входит в состав МАУК «ПермьКонцерт». В телешоу «Привет, Андрей!» пермяков пригласили после яркого выступления в программе «Ну-ка, все вместе хором», котрое состоялось в феврале на канале «Россия».