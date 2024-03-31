В Кузбассе на автодороге «Белово-Прокопьевск» ограничили движение

ГИБДД Кузбасса проинформировала жителей о временном изменении схемы транспортного движения.
Знаки, запрещающие проезд, появились на автодороге «Белово — Коновалово — Прокопьевск» — Егултыс — Маяковка. Это связано с работами, проводимыми на участке в районе второго километра дороги. Накануне там разрушилась водопроводная труба.
Завершить работы планируется до 20.00 31 марта.
Кроме того, временно закрыто движение и организован объезд и на ул. Энергетическая (напротив строения 15) в Прокопьевске. Этот участок затопило из-за разлива паводковых вод.