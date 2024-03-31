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В Кузбассе на автодороге «Белово-Прокопьевск» ограничили движение

Запрет на движение транспорта связан с разрушением водопроводной трубы.

ГИБДД Кузбасса проинформировала жителей о временном изменении схемы транспортного движения.

Знаки, запрещающие проезд, появились на автодороге «Белово — Коновалово — Прокопьевск» — Егултыс — Маяковка. Это связано с работами, проводимыми на участке в районе второго километра дороги. Накануне там разрушилась водопроводная труба.

Завершить работы планируется до 20.00 31 марта.

Кроме того, временно закрыто движение и организован объезд и на ул. Энергетическая (напротив строения 15) в Прокопьевске. Этот участок затопило из-за разлива паводковых вод.