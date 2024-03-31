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В Ростовской области с 1 апреля может пропадать сигнал ТВ и радио

На радиовещательном оборудовании в Ростовской области будут проходить ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

В течение следующей рабочей недели, с 1 по 5 апреля, в некоторых местах в Ростовской области могут возникать кратковременные отключения трансляции телевидения и радио. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Так, сигнал программ РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0) может пропадать там, где действуют следующие радиостанции:

1 апреля.

с 9.00 до 17.00 в Милеровском районе, пункт вещания Титовка;

с 11.00 до 17.00 в Миллеровском районе, пункт вещания Волошино;

с 11.00 до 17.00 в Кашарском районе, пункт вещания Первомайское;

с 11.00 до 17.00 в Семикаракорском районе, пункт вещания Семикаракорск;

1 и 2 апреля с 9.00 до 17.00, а также 5 апреля с 11.00 до 17.00 в Тацинском районе, пункт вещания Тацинская;

2 апреля.

с 10.00 до 16.00 в Родионово-Несветайском районе, пункт вещания Барило-Крепинская;

с 11.00 до 17.00 в Мартыновском районе, пункт вещания Большая Мартыновка;

2 и 3 апреля с 9.00 до 17.00 в Обливском районе, пункт вещания Солонецкий;

3 апреля.

с 11.00 до 17.00 в Тарасовском районе, пункт вещания Новоалексеевка;

с 11.00 до 17.00 в Ремонтненском районе, пункт вещания Ремонтное;

с 11.00 до 17.00 в Тацинском районе, пункт вещания Свободный;

4 апреля.

с 10.00 до 16.00 в Неклиновском районе, пункт вещания Покровское;

с 11.00 до 17.00 в Ремонтненском районе, пункт вещания Валуевка;

с 11.00 до 17.00 в Обливском районе, пункт вещания Каштановский;

5 апреля.

с 11.00 до 17.00 в Миллеровском районе, пункт вещания Позднеевка;

с 11.00 до 17.00 в Заветинском районе, пункт вещания Федосеевка.

При этом в РТРС уточнили, что даты и время проведения работ могут поменяться.