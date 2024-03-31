В Ростовской области с 1 апреля может пропадать сигнал ТВ и радио

В течение следующей рабочей недели, с 1 по 5 апреля, в некоторых местах в Ростовской области могут возникать кратковременные отключения трансляции телевидения и радио. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Так, сигнал программ РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0) может пропадать там, где действуют следующие радиостанции:
1 апреля.
с 9.00 до 17.00 в Милеровском районе, пункт вещания Титовка;
с 11.00 до 17.00 в Миллеровском районе, пункт вещания Волошино;
с 11.00 до 17.00 в Кашарском районе, пункт вещания Первомайское;
с 11.00 до 17.00 в Семикаракорском районе, пункт вещания Семикаракорск;
1 и 2 апреля с 9.00 до 17.00, а также 5 апреля с 11.00 до 17.00 в Тацинском районе, пункт вещания Тацинская;
2 апреля.
с 10.00 до 16.00 в Родионово-Несветайском районе, пункт вещания Барило-Крепинская;
с 11.00 до 17.00 в Мартыновском районе, пункт вещания Большая Мартыновка;
2 и 3 апреля с 9.00 до 17.00 в Обливском районе, пункт вещания Солонецкий;
3 апреля.
с 11.00 до 17.00 в Тарасовском районе, пункт вещания Новоалексеевка;
с 11.00 до 17.00 в Ремонтненском районе, пункт вещания Ремонтное;
с 11.00 до 17.00 в Тацинском районе, пункт вещания Свободный;
4 апреля.
с 10.00 до 16.00 в Неклиновском районе, пункт вещания Покровское;
с 11.00 до 17.00 в Ремонтненском районе, пункт вещания Валуевка;
с 11.00 до 17.00 в Обливском районе, пункт вещания Каштановский;
5 апреля.
с 11.00 до 17.00 в Миллеровском районе, пункт вещания Позднеевка;
с 11.00 до 17.00 в Заветинском районе, пункт вещания Федосеевка.
При этом в РТРС уточнили, что даты и время проведения работ могут поменяться.