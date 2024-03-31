Весенний сезон охоты на пернатую дичь открывается в Нижегородской области с 1 апреля, сообщает региональный минлесхоз.
Можно будет вести охоту на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток.
«Многие охотники с нетерпением ждут начала сезона весенней охоты на пернатую дичь. Традиционно сроки охоты определяются по принципу зонирования районов на южные и северные, в каждой из зон период охоты составит 10 дней. Территории охотугодий региона патрулируют охотинспекторы министерства. Специалисты проводят рейды по пресечению фактов браконьерства и нарушений правил охоты. При нахождении в охотугодьях необходимо соблюдать установленные законом правила охоты и требования противопожарной безопасности», — сообщили в региональном Минлесхозе.
Разрешенные сроки охоты в Нижегородской области:
на боровую дичь (глухарь, тетерев и вальдшнеп): в южной зоне* — с 13 по 22 апреля; в северной зоне** — с 20 по 29 апреля; на водоплавающую дичь (гуси, казарки, селезни уток), за исключением селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток: южная зона* — с 20 по 29 апреля; северная зона** — с 27 апреля по 6 мая.
Разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях выдаются с 20 марта в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 77. Также разрешения можно будет получить у уполномоченных сотрудников министерства, работающих в районах области.
Стоит учитывать, что, помимо заявления, необходимо оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей. Обращаем внимание, что на оформление заявления на глухаря и тетерева дополнительно оплачивается сбор за пользование объектами животного мира в размере 100 рублей и 20 рублей соответственно (за каждую голову).
В ведомстве пояснили, что весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами и манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком.
Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
Более подробная информация размещена на сайте Минлесхоза Нижегородской области в разделе «Информация для охотников».
Справка.
Зонирование охотугодий Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты:
*К южной зоне относятся: Ардатовский, Арзамасский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Вачский, Вознесенский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Кстовский, Лысковский (правобережье р. Волга), Павловский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации охотников «Темино»), Починковский муниципальные округа, городские округа: г. Выкса, г. Кулебаки, г. Первомайск, Воротынский (правобережье р. Волга), Навашинский, Перевозский.
**К северной зоне относятся: Варнавинский, Ветлужский, Володарский, Воскресенский, Городецкий, Краснобаковский, Тонкинский, Шарангский муниципальные районы, Балахнинский, Ковернинский, Лысковский (левобережье р. Волга), Тоншаевский, Уренский муниципальные округа, городские округа — г. Бор, Воротынский (левобережье р. Волга), г. Дзержинск, г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский, Сокольский, охотничьи угодья Нижегородской региональной общественной организации охотников «Темино».