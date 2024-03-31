Весенний сезон охоты на пернатую дичь открывается в Нижегородской области с 1 апреля

В ведомстве пояснили, что весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами и манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком.