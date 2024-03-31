ГАИ назвала белорусам правила безопасности для самокатов и велосипедов

В сообщении подчеркивается, что пешеходы на средствах персональной мобильности должны ехать по велосипедной дорожке. В том случае, если ее нет — по тротуару, пешеходной дорожке или же по обочине со скоростью не более 25 км/ч. При движении запрещено создавать препятствия для движения пешеходов.