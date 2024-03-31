ГАИ назвала белорусам правила безопасности для самокатов и велосипедов

В Госавтоинспекции белорусам напомнили основные правила безопасности для самокатов, велосипедов, мотоциклов. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении подчеркивается, что пешеходы на средствах персональной мобильности должны ехать по велосипедной дорожке. В том случае, если ее нет — по тротуару, пешеходной дорожке или же по обочине со скоростью не более 25 км/ч. При движении запрещено создавать препятствия для движения пешеходов.
В ведомстве подчеркнули, что средствами персональной мобильности запрещается управлять лицам младше 14 лет, за исключением пешеходных и жилых зон. Кроме того, СПМ нельзя управлять в состоянии опьянения, а также не держась за руль в случае его наличия.
«Также запрещается перевозить пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией», — уточнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что, согласно ПДД, велосипедисты должны пересекать дорогу по пешеходному переходу с той скоростью, с которой движется пешеход. В момент движения вне населенного пункта и в темное время суток велосипедистам следует надевать одежду повышенной видимости.
В ведомстве заметили, что мотоциклисты, а также их пассажиры должны надевать мотошлем и осуществлять движение с включенным ближним светом фар. Чтобы избежать аварийных ситуаций в ГАИ рекомендует не забывать о поворотниках при перестроении.