Схему движения по бульвару Архитекторов снова изменят в Омске

В движение на бульваре Архитекторов, где перекрыли часть дороги для ремонта, снова внесли коррективы. Об этом сообщили в администрации города Омска.
- По бульвару Архитекторов на перекрытом участке дороги от улицы 70 лет Октября, включая перекресток до улицы Крупской будет увеличена зона выполнения демонтажных работ.
- В понедельник, 1 апреля, после 20:00, блоки, полностью ограничивающие движение транспорта, будут перенесены от проезда между домами № 5/1 и 7/2 по бульвару Архитекторов до дома № 10.
- Со стороны улицы Крупской сохранится действие знака 3.2 «Движение запрещено».
В планах у специалистов также изменить приоритет движения на пересечении ул. Крупской и бульвара Архитекторов и поставить знаки приоритета на дублере улицы Дмитриева в районе дома № 5/4. Также при движении с улицы Шаронова в направлении улицы 3-й Островской поворот налево будет организован с двух полос.
«Для пересечения бульвара Архитекторов в местах производства работ подрядчик оборудует два пешеходных транзита: в районе перекрёстков бульвар — проспект Комарова и бульвар — улица 70 лет Октября — улица Степанца. На спуске — дощатый настил с перилами, на прямых участках — песчаное основание, позволяющее сохранить движение строительной техники», — сообщили в мэрии.
В микрорайоне «Континентальный» уже организованы пешеходные переходы через дублер бульвара Архитекторов в районе домов № 14 и 14/1, вскоре переход появится у дома № 4.
Скорректировали и работу светофоров: на перекрестках улицы Крупской — улицы Перелета и улицы Перелета — проспект Комарова — для увеличения пропускной способности, на перекрестке улицы Дмитриева — улицы 70 лет Октября — для сокращения времени ожидания и увеличения времени на переход дороги пешеходами.