Схему движения по бульвару Архитекторов снова изменят в Омске

В планах у специалистов также изменить приоритет движения на пересечении ул. Крупской и бульвара Архитекторов и поставить знаки приоритета на дублере улицы Дмитриева в районе дома № 5/4. Также при движении с улицы Шаронова в направлении улицы 3-й Островской поворот налево будет организован с двух полос.