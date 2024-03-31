С 1 апреля в Воронежской области увеличатся пенсии и запретят «наливайки»

С 1 апреля в силу вступают законы, утверждённые в Госдуме.
Так, воронежцев ожидает ежегодная индексация пенсий на 7,5%.
Повысится оклад врачей и медицинских сестёр. Дополнительные выплаты сохранят без изменений. Размер надбавки определят местные власти.
Незначительно изменятся и правила получения водительских прав. Теперь для получения удостоверения водителя потребуется СНИЛС. С 1 апреля не допустят до сдачи водительских экзаменов так называемых уклонистов, которые не пришли по повестке в военкомат. Водителей, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование по требованию инспектора, не допустят до переэкзаменовки. Иностранцы обязаны будут в течение года после получения регистрации поменять права на российские.
Данные полиса ОСАГО появятся на Госуслугах. Здесь можно будет получить любые сведения страховщиков о происшествиях на дороге.
В апрельских квитанциях по оплате за коммунальные услуги появится строка о перерасчёте потребления ресурсов за прошлый год. При условии, если перерасчёт не производится в 2023 году. Изменения в оплате за воду, электроэнергию, тепло появятся в квартирах, где стоят счётчики.
Усложнится процесс перепланировки квартир. К новым правилам отнесли изменение границ или площади жилья, демонтаж встроенных шкафов, перенос дверного проёма. На отремонтированную площадь нужно будет получить из ЕГРН акт приёмки и новый технический план изменённого помещения.
Ужесточат наказание за контрабанду нелицензированного алкоголя и сигарет. Для нарушителей ввели штрафы от 300 тысяч рублей до миллиона, или принудительные работы, или уголовный срок до 5 лет.
«Наливайки», расположенные в многоквартирных домах, будут ограничивать во времени работы. Контролировать розничную продажу алкогольных напитков будут региональные власти.
Теперь за перепродажу автомобилей и мотоциклов с пробегом не будут взимать двойной налог на добавленную стоимость. Послабление касается только дилерских центров. А вот платеж за ввоз машин из стран ЕАЭС увеличится. К тому же растаможить электромобили можно будет только на территории России.
Запретят сдачу квартир в аренду — без счётчиков на основные энергоресурсы. В помещениях, сдаваемых посуточно, должны быть приборы учёта электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.