С 1 апреля в Воронежской области увеличатся пенсии и запретят «наливайки»

Незначительно изменятся и правила получения водительских прав. Теперь для получения удостоверения водителя потребуется СНИЛС. С 1 апреля не допустят до сдачи водительских экзаменов так называемых уклонистов, которые не пришли по повестке в военкомат. Водителей, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование по требованию инспектора, не допустят до переэкзаменовки. Иностранцы обязаны будут в течение года после получения регистрации поменять права на российские.