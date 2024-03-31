Можно переобуваться? Когда растает снег в Самарской области

По данным метеорологических сервисов, снежный покров в Самаре в среднем составляет около 30 см. На следующей неделе ожидается теплая, почти майская погода. К четвергу, 4 апреля, дневная температура воздуха достигнет +16 градусов, ночью до +7. Осадков не ожидается, солнечную погоду обеспечит антициклон.
При таких условиях снег тает быстро, и уже к 10 апреля он практически исчезнет. В южных районах региона снежный покров сойдет еще раньше. Например, уже сейчас в Большой Глушице и Пестравке высота снега составляет всего 4 см.
При таких прогнозах через неделю можно смело убирать теплые вещи и обувь в шкаф. Но не очень далеко, так как, несмотря на достаточно теплый апрель, сохраняется угроза вторжения ультраполярного антициклона, температура может резко упасть до нуля.
Что касается автомобилистов, то согласно ПДД, они обязаны поменять зимнюю резину на летнюю до 1 июня, ездить на зимней запрещено до 31 августа. В случае неисполнения можно получить штраф в размере 500 рублей.
Переобувать машину стоит тогда, когда температура стабильно будет выше +10 градусов, а на дороге не будет льда. В общем, совсем скоро.