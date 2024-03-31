«Бабушки до сих пор не называют внука по имени». В Гомеле семейная пара назвала долгожданного сына Космосом

В сообщении говорится, что редкое древнегреческое имя было зарегистрировано в ЗАГСе Новобелицкого района. Как рассказала мать ребенка, никаких сомнений при выборе имени не возникало, уточнив, что с мужем решили сразу и единогласно. Однако, добавляет она, бабушки до сих пор не называют внука по имени.