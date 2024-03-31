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«Бабушки до сих пор не называют внука по имени». В Гомеле семейная пара назвала долгожданного сына Космосом

В Гомеле семейная пара назвала сына Космосом.

Источник: телеграм-канал главного управления юстиции Гомельского облисполкома

В Гомеле семейная пара дала долгожданному сыну необычное имя — Космос. Подробности рассказали в пресс-службе главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

В сообщении говорится, что редкое древнегреческое имя было зарегистрировано в ЗАГСе Новобелицкого района. Как рассказала мать ребенка, никаких сомнений при выборе имени не возникало, уточнив, что с мужем решили сразу и единогласно. Однако, добавляет она, бабушки до сих пор не называют внука по имени.

— Надеялись до последнего, что мы передумаем. Но у нас и вариантов других не было.

Мать ребенка добавляет, что имя необычное, красивое, а также вызывает ассоциации с космосом, «а это что-то необъятное и волшебное». Она отметила, что и друзья по-разному восприняли необычное имя. Так, одни отреагировали спокойно, а другие — с недоверием.

— Думали, мы шутим, пытались убедить, что это испортит ребенку будущее.

Родители уверены в том, что необычное имя принесет ребенку удачу. В ведомстве обратили внимание на то, что маленький Космос Вадимович является долгожданным первенцем у родителей.

«В будущем планируют родить ему сестренку с не менее необычным именем», — сказали в ведомстве.