«Бабушки до сих пор не называют внука по имени». В Гомеле семейная пара назвала долгожданного сына Космосом

В Гомеле семейная пара дала долгожданному сыну необычное имя — Космос. Подробности рассказали в пресс-службе главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В сообщении говорится, что редкое древнегреческое имя было зарегистрировано в ЗАГСе Новобелицкого района. Как рассказала мать ребенка, никаких сомнений при выборе имени не возникало, уточнив, что с мужем решили сразу и единогласно. Однако, добавляет она, бабушки до сих пор не называют внука по имени.
— Надеялись до последнего, что мы передумаем. Но у нас и вариантов других не было.
Мать ребенка добавляет, что имя необычное, красивое, а также вызывает ассоциации с космосом, «а это что-то необъятное и волшебное». Она отметила, что и друзья по-разному восприняли необычное имя. Так, одни отреагировали спокойно, а другие — с недоверием.
— Думали, мы шутим, пытались убедить, что это испортит ребенку будущее.
Родители уверены в том, что необычное имя принесет ребенку удачу. В ведомстве обратили внимание на то, что маленький Космос Вадимович является долгожданным первенцем у родителей.
«В будущем планируют родить ему сестренку с не менее необычным именем», — сказали в ведомстве.