В Воронеже установится 20-градусная жара

Гребень антициклона продолжает определять погодные условия в Воронежской области. Ближайшие дни в столице Черноземья будут солнечными, осадков не ожидается. Температура воздуха в дневное время будет составлять около +20 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в воскресенье, 31 марта.