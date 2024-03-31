В Воронеже установится 20-градусная жара

Гребень антициклона продолжает определять погодные условия в Воронежской области. Ближайшие дни в столице Черноземья будут солнечными, осадков не ожидается. Температура воздуха в дневное время будет составлять около +20 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в воскресенье, 31 марта.
Вторник, 2 апреля, может стать самым теплым днем. В Воронеже ожидается около +20…+22 градусов, а в отдельных районах области — до 23 градусов тепла. Небо будет ясным.
По информации из архива погодных наблюдений, 30 марта температура в Воронеже на 8 градусов превысила климатическую норму, а позавчера, 29 марта, — на 6,4 градуса. Средняя температура в эти дни составила +11,7 градуса и +9,8 градуса соответственно.
Напомним, отопление в домах отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше отметки в +8 градусов. Подробный прогноз погоды на новую неделю читайте на РИА «Воронеж» в понедельник, 1 апреля.
Завтра в Воронежской области начнет действовать особый противопожарный режим. На его период в регионе запрещается разведение любых костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба — уголовная ответственность. Приготовить еду можно будет только на стационарных устройствах, оборудованных по правилам безопасности.