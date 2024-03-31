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Что будет с вашим организмом, если регулярно есть халву, рассказала биолог

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что халва — не просто популярная сладость, а источник ценных питательных веществ.

Источник: wikimedia

Особенно халва полезна для пожилых людей ввиду укрепления хрящевой ткани, сухожилий и зубов, так как в халве высокий уровень клетчатки и кремния. Халва в избытке содержит антиоксиданты, жирные кислоты, которые способствуют снижению воспаления и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

«Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно», — напомнила эксперт.

здоровье
наука