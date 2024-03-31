Что будет с вашим организмом, если регулярно есть халву, рассказала биолог

Особенно халва полезна для пожилых людей ввиду укрепления хрящевой ткани, сухожилий и зубов, так как в халве высокий уровень клетчатки и кремния. Халва в избытке содержит антиоксиданты, жирные кислоты, которые способствуют снижению воспаления и укрепляют сердечно-сосудистую систему.