Белорусы заключили почти 2 тысячи браков с россиянами в 2023 году

В 2023 году более половины брачных союзов, зарегистрированных с иностранцами, составляли браки с гражданами России — 58,7%. Согласно статистике, 992 брака были заключены между белорусками и россиянами, 991 брак заключен между россиянками и белорусами, еще 26 браков заключены в Беларуси в прошлом году только между гражданами России.