Белорусы заключили почти 2 тысячи браков с россиянами в 2023 году

МИНСК, 31 мар — Sputnik. В Беларуси, по данным переписи населения 2019 года, проживало 707 тысяч русских, сообщает Национальный статистический комитет, опубликовавший обзор ко Дню единения народов Беларуси и России, который ежегодно отмечается 2 апреля.
Среди людей, указавших национальность «русский/русская», 392 тысячи были женщины, 315 тысяч — мужчины. Почти 600 тысяч человек в качестве места проживания выбирали города и поселки городского типа, остальные 110 тысяч — деревни и агрогородки.
В 2023 году более половины брачных союзов, зарегистрированных с иностранцами, составляли браки с гражданами России — 58,7%. Согласно статистике, 992 брака были заключены между белорусками и россиянами, 991 брак заключен между россиянками и белорусами, еще 26 браков заключены в Беларуси в прошлом году только между гражданами России.
Россияне на отдыхе в Беларуси
Более 175 тысяч российских граждан посетили белорусские санатории и другие специализированные средства размещения в 2023 году. От общего числа иностранных граждан россияне составили 93%.
В агроусадьбах наших восточных соседей было также много — 14 400 человек.
Товарооборот вырос
В прошлом году взаимный товарооборот между Беларусью и Россией вырос на 6,3%. Республика в основном отправляла на экспорт в соседнюю страну молочные и мясные товары, грузовые и легковые автомобили, телевизоры, мониторы, проекторы, тракторы и седельные тягачи.
Импортировала из России нефть, газ, черные металлы и другие товары. Объем инвестиций в Беларусь из России в 2023 году составил 5,1 млрд долларов — это на 1,2 млрд долларов больше, чем в 2022-м.
В прошлом году в республике насчитывалось более 2300 организаций с российским капиталом.