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Для удобства горожан: в марте изменили и ввели новые маршруты наземного транспорта

Для удобства жителей в марте на 30 маршрутах наземного городского транспорта в восьми округах столицы добавили и перенесли остановки, скорректировали схемы движения, а также ввели четыре новых маршрута. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы анализируем пассажиропотоки и корректируем работу сети наземного городского транспорта, чтобы быстро отвечать на запросы жителей. В марте сделали маршруты удобнее более чем в 20 районах Москвы. Продолжаем повышать качество поездок пассажиров по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Так, появился новый маршрут С280 — жители могут быстрее доезжать до крупных медицинских учреждений на западе столицы. По просьбам москвичей пустили автобус № 298, на котором добираться от жилого комплекса «Филатов луг» до станции метро «Саларьево» Сокольнической линии теперь гораздо удобнее.

Автобус № 915 соединил пять станций метро и Московского центрального кольца на юго-западе и юге столицы. Время ожидания транспорта сократилось, он стал ходить гораздо чаще.

Кроме того, в микрорайоне Град Московский поселения Московский пустили автобус № 193 — на нем жители могут быстрее доезжать до станции метро «Филатов Луг».

Вся актуальная информация об изменениях работы транспорта публикуется в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно», приложении «Московский транспорт», на едином транспортном порталеи на сайте Мосгортранса.