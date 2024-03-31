Для удобства горожан: в марте изменили и ввели новые маршруты наземного транспорта

«Мы анализируем пассажиропотоки и корректируем работу сети наземного городского транспорта, чтобы быстро отвечать на запросы жителей. В марте сделали маршруты удобнее более чем в 20 районах Москвы. Продолжаем повышать качество поездок пассажиров по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.
Так, появился новый маршрут С280 — жители могут быстрее доезжать до крупных медицинских учреждений на западе столицы. По просьбам москвичей пустили автобус № 298, на котором добираться от жилого комплекса «Филатов луг» до станции метро «Саларьево» Сокольнической линии теперь гораздо удобнее.
Автобус № 915 соединил пять станций метро и Московского центрального кольца на юго-западе и юге столицы. Время ожидания транспорта сократилось, он стал ходить гораздо чаще.
Кроме того, в микрорайоне Град Московский поселения Московский пустили автобус № 193 — на нем жители могут быстрее доезжать до станции метро «Филатов Луг».
Вся актуальная информация об изменениях работы транспорта публикуется в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно», приложении «Московский транспорт», на едином транспортном порталеи на сайте Мосгортранса.