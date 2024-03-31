Для удобства горожан: в марте изменили и ввели новые маршруты наземного транспорта

Для удобства жителей в марте на 30 маршрутах наземного городского транспорта в восьми округах столицы добавили и перенесли остановки, скорректировали схемы движения, а также ввели четыре новых маршрута. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.