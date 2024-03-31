Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани временно перекроют несколько улиц

Они находятся в Вахитовском районе города.

Источник: Комсомольская правда

В Казани временно перекроют несколько улиц. Они находятся в Вахитовском районе города. Причина — ремонт тепловода на участке внутриквартальных сетей.

На два месяца — с 10 апреля по 10 июня — перекроют дорогу и тротуар по улице Ахтямова от дома № 6 до улицы Г. Тукая, а также от улицы Г. Тукая до дома № 7 по улице Ахтямова.

Проезжую часть и тротуар на улице Ш. Марджани около дома № 1 по улице Ахтямова перекроют с 27 по 28 апреля.

Ограничения будут введены с 22 апреля по 30 мая по улице Ахтямова от дома № 1 до дома № 6.

Ранее мы сообщали, что в Казани на Горьковском шоссе частично перекроют движение транспорта.