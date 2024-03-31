В Казани временно перекроют несколько улиц. Они находятся в Вахитовском районе города. Причина — ремонт тепловода на участке внутриквартальных сетей.
На два месяца — с 10 апреля по 10 июня — перекроют дорогу и тротуар по улице Ахтямова от дома № 6 до улицы Г. Тукая, а также от улицы Г. Тукая до дома № 7 по улице Ахтямова.
Проезжую часть и тротуар на улице Ш. Марджани около дома № 1 по улице Ахтямова перекроют с 27 по 28 апреля.
Ограничения будут введены с 22 апреля по 30 мая по улице Ахтямова от дома № 1 до дома № 6.
Ранее мы сообщали, что в Казани на Горьковском шоссе частично перекроют движение транспорта.