Сезон мандаринок открыт. В Петербурге редкий яркий гость

В Петербурге снова замечен тот, кого здесь быть не должно, — яркий селезень утки-мандаринки. Фото необычного гостя появилось в Сети 31 марта. Конкурент обычных для Петербурга серых крякв отдыхал на одном из водоемов в Курортном районе.
«Ну наконец-то у меня мандаринка. Самец. Показал свою красоту в разных позах», — пишет автор кадров фотограф Ольга Ефремова.
Напомним, в естественных условиях утки-мандаринки обитают только на Дальнем Востоке и в Китае. Там к мандаринкам особое отношение — их там считают символом супружеской верности.
Еще более любопытно, что, возможно, конкретно эта птица у нас не впервые. Мандаринку раньше видели на Крестовском острове. Петербургскому зоологу Павлу Глазкову два года назад повезло наблюдать на пруду настоящую мелодраму — самец утки-мандаринки «отбил» уточку у селезня обычной кряквы.
По мнению специалистов, эта мандаринка, скорее всего, из Западной Европы. В 18 веке их завезли туда из Китая в качестве декоративных птиц. Некоторые сбежали на волю и со временем освоились.