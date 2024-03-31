Сезон мандаринок открыт. В Петербурге редкий яркий гость

Еще более любопытно, что, возможно, конкретно эта птица у нас не впервые. Мандаринку раньше видели на Крестовском острове. Петербургскому зоологу Павлу Глазкову два года назад повезло наблюдать на пруду настоящую мелодраму — самец утки-мандаринки «отбил» уточку у селезня обычной кряквы.