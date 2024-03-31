Жара и летний зной накроют Ростов в первые дни апреля

В первые дни апреля в Ростове будет по-летнему жарко — до +26 градусов. К тому же в самый теплый день — 2 апреля — на небе не будет облаков. Такой прогноз дают синоптики.
По их данным, резкое потепление в Ростове начнется с 1 апреля, когда днем будет до +24 градусов. А самым жарким днем недели окажется вторник, 2 апреля, когда столбик термометра может подняться до +26 градусов.
После этого в донской столице установится пасмурная погода с прояснениями. Так, в среду уже будет до +22 градусов, а в четверг и пятницу — всего +19 градусов. На выходных, 6 и 7 апреля станет прохладней на один градус — до +18 градусов.