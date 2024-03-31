Волонтеры рассказали, сколько насчитали тюленей в Калининградской области

Двадцать второго марта институт Балтийского моря на своей странице в социальной сети «Вконтакте» обратился с просьбой к жителям Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и тюленят. С помощью волонтеров в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. Для участия нужно было заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору акции.