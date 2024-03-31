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Волонтеры рассказали, сколько насчитали тюленей в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 31 мар — РИА Новости. Волонтеры насчитали 12 тюленей и тюленят на побережье Калининградской области, они прошли пешком побережье Балтийского моря протяженностью 157 километров, сообщает на своей странице «Вконтакте» институт Балтийского моря.

Источник: © РИА Новости

«Итоги одновременного учета 30.03.2024 года: шесть молодых тюленей (пять встречены на берегу, одного застали уходящим в воду) плюс четыре взрослых в воде (все в районе Балтийской косы) плюс два взрослых мертвых. Итого 12 встреч», — говорится в сообщении.

Двадцать второго марта институт Балтийского моря на своей странице в социальной сети «Вконтакте» обратился с просьбой к жителям Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и тюленят. С помощью волонтеров в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. Для участия нужно было заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору акции.

«Силами волонтёров прошли все (!!!) 157 километров побережья, нашли несколько тюленей… зарядили свои батарейки свежим воздухом и солнцем», — говорится в сообщении.

флора и фауна