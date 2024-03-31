Волонтеры рассказали, сколько насчитали тюленей в Калининградской области

«Итоги одновременного учета 30.03.2024 года: шесть молодых тюленей (пять встречены на берегу, одного застали уходящим в воду) плюс четыре взрослых в воде (все в районе Балтийской косы) плюс два взрослых мертвых. Итого 12 встреч», — говорится в сообщении.
Двадцать второго марта институт Балтийского моря на своей странице в социальной сети «Вконтакте» обратился с просьбой к жителям Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и тюленят. С помощью волонтеров в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. Для участия нужно было заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору акции.
«Силами волонтёров прошли все (!!!) 157 километров побережья, нашли несколько тюленей… зарядили свои батарейки свежим воздухом и солнцем», — говорится в сообщении.