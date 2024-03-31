С Байконура стартовал «Союз-2.1б»

По данным корпорации, с его помощью также можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.