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С Байконура стартовал «Союз-2.1б»

Старт и отделение спутника, а также выход на орбиту прошли штатно.

Источник: Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 стартовала с космодрома Байконур, сообщили в «Роскосмосе».

Спутник отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска, добавили в корпорации.

«Ресурс-П» № 4, говорится в сообщении «Роскосмоса», предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов.

По данным корпорации, с его помощью также можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Ранее сообщалось, что спутник сможет делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.

космос