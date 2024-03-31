В первые дни апреля в Волгограде и области значительно потеплеет

Согласно данным метеорологов, в регионе 1 апреля значительных осадков не предвидится. Утром ожидается туман в некоторых районах. Скорость юго-западного ветра составит 6−11 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, а днем поднимется до +22 градусов.
2 апреля также не обещают значительных осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью 7−12 м/с. Ночью температура поднимется до +9 градусов, а днем ожидается от +17 до +22 градусов.
В областном центре 1 и 2 апреля солнце будет радовать жителей, к тому же осадков не предвидится. Скорость южного ветра достигнет 4−8 м/с. Температура воздуха повысится до +18 градусов.