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В первые дни апреля в Волгограде и области значительно потеплеет

Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятен.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 754 мм рт. ст. +13°

Согласно данным метеорологов, в регионе 1 апреля значительных осадков не предвидится. Утром ожидается туман в некоторых районах. Скорость юго-западного ветра составит 6−11 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, а днем поднимется до +22 градусов.

2 апреля также не обещают значительных осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью 7−12 м/с. Ночью температура поднимется до +9 градусов, а днем ожидается от +17 до +22 градусов.

В областном центре 1 и 2 апреля солнце будет радовать жителей, к тому же осадков не предвидится. Скорость южного ветра достигнет 4−8 м/с. Температура воздуха повысится до +18 градусов.