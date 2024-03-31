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200 школьников из Белгородской области приехали в Нижегородскую область

Ребята будут находится в детском санаторно-оздоровительном центре в Выксе.

200 школьников из Белгородской области приехали в Нижегородскую область 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, ребята будут находится в детском санаторно-оздоровительном образовательном центре в Выксе. Большая часть школьников — ученики начальных классов, еще 36 человек обучаются в 5−9-х классах.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, дети будут одновременно отдыхать и осваивать школьную программу. Обучать белгородских школьников будут педагоги из Нижегородкой области. Кроме того, дети смогут пройти санаторно-курортное лечение, посетить экскурсии и посмотреть туристические места региона.

С 4 апреля ребята включатся в программу региональной экологической смены «Твой след». В рамках программы школьники изучат профессии, которые связаны с экологией, примут участие в мастер-классах, а также поработают на лабораторном оборудовании.