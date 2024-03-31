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«Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари». Неприятный запах дошел до Васильевского острова

Неприятный запах из Кировского района дошел до Васильевского острова.

Жители Васильевского района 31 марта вслед за обитателями Кировского района начали жаловаться на неприятный запах. Об этом пользователи сообщают в паблике во «ВКонтакте» «Неприятный запах в Кировском районе СПб».

В воскресенье с утра там начали появляться сообщения, что неприятный запах не покинул Кировский район. Более того, его почувствовали и на Васильевском.

«Дошло до Васильевского острова. Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари. Проснулась от запаха в 7 утра, закрыла все окна», — написала пользователь Даша Нуколова.

«Да, на “Приморской” тоже дышать нечем, ужасный запах, похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать нечем», — написала пользователь Masha Artamonova.

Ранее ГУП «Водоканал» объяснял, что причиной неприятного запаха могут быть незаконные сбросы в канализацию.

На неприятный запах жители Кировского района жалуются с 29 марта. В комитете по природопользованию «Фонтанке» прокомментировали, что ближайшие станции мониторинга атмосферного воздуха не зафиксировали превышения ПДК загрязняющих вещество в воздухе, а результаты работы передвижной лаборатории станут известны позднее, после окончания исследования.

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