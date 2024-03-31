«Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари». Неприятный запах дошел до Васильевского острова

В воскресенье с утра там начали появляться сообщения, что неприятный запах не покинул Кировский район. Более того, его почувствовали и на Васильевском.



«Дошло до Васильевского острова. Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари. Проснулась от запаха в 7 утра, закрыла все окна», — написала пользователь Даша Нуколова.



«Да, на “Приморской” тоже дышать нечем, ужасный запах, похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать нечем», — написала пользователь Masha Artamonova.