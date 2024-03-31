«Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари». Неприятный запах дошел до Васильевского острова

Жители Васильевского района 31 марта вслед за обитателями Кировского района начали жаловаться на неприятный запах. Об этом пользователи сообщают в паблике во «ВКонтакте» «Неприятный запах в Кировском районе СПб».
В воскресенье с утра там начали появляться сообщения, что неприятный запах не покинул Кировский район. Более того, его почувствовали и на Васильевском.
«Дошло до Васильевского острова. Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари. Проснулась от запаха в 7 утра, закрыла все окна», — написала пользователь Даша Нуколова.
«Да, на “Приморской” тоже дышать нечем, ужасный запах, похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать нечем», — написала пользователь Masha Artamonova.
Ранее ГУП «Водоканал» объяснял, что причиной неприятного запаха могут быть незаконные сбросы в канализацию.
На неприятный запах жители Кировского района жалуются с 29 марта. В комитете по природопользованию «Фонтанке» прокомментировали, что ближайшие станции мониторинга атмосферного воздуха не зафиксировали превышения ПДК загрязняющих вещество в воздухе, а результаты работы передвижной лаборатории станут известны позднее, после окончания исследования.