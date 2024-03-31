Что категорически запрещено на Дарью Грязную, 1 апреля?

В народном календаре на Руси предпочтение отдается Дарье, а не Хрисанфу — возможно, просто потому что имя это очень распространенным, но прозвали ее Грязнухой. И отношение это имело, конечно, не к личности святой, а к тому, что происходило в природе в это время. А происходило то, что была повсюду непролазная грязь. Снег, как правило, стаивал уже к этому моменту, шли дожди, разливалась вода в реках и озерах, и повсюду была непролазная грязь.