Что категорически запрещено на Дарью Грязную, 1 апреля?

Православная церковь чтит в этот день святых супругов Дарью и Хрисанфа Римских.
Жили они в третьем веке в Риме. До замужества Дарья была язычницей, как и семья ее будущего супруга, а вот сам Хрисанф уже несколько лет к тому времени изучал Святое Писание и тайно от родителей был крещен в христианство.
Дабы вернуть сына в лоно своей веры родители решили женить его на красавице Дарье — в надежде на то, что жена возвратит его к языческой вере.
Однако Дарья оказалась девушкой не только красивой, но и умной. Когда Хрисанф рассказал ей про свою новую веру, она с радостью ее приняла и тоже стала христианкой. Продолжая путь мужа, она собирала у себя женщин-христианок, а Хрисанф у себя мужчин. Об этом доложили правителю города, который приказал их арестовать и подвергнуть многочисленным пыткам.
Дарью в наказание отдали в блудный дом, где ее мог осквернить любой желающий, но появившийся из ниоткуда лев не подпустил к девушке никого. А выгребная яма, в которую бросили Хрисанфа, неожиданным образом очистилась и стала благоухать.
Это не остановило желающих примерно наказать христиан, их продолжили подвергать жестоким пыткам, заставляя отказаться от своей новой веры, но супруги не сделали этого. В наказание их живьем закопали в землю.
В народном календаре на Руси предпочтение отдается Дарье, а не Хрисанфу — возможно, просто потому что имя это очень распространенным, но прозвали ее Грязнухой. И отношение это имело, конечно, не к личности святой, а к тому, что происходило в природе в это время. А происходило то, что была повсюду непролазная грязь. Снег, как правило, стаивал уже к этому моменту, шли дожди, разливалась вода в реках и озерах, и повсюду была непролазная грязь.
Считалось, что если кто-то в этот день испачкается в грязи (а не сделать это было довольно сложно), то это значит Дарья его «пометила» за недобрые мысли и нехорошие поступки. Так что оставалось только молиться о том, чтобы избежать грязи, да чтобы скорее просохли дорожки, дабы можно было свободно передвигаться по дорогам да и в собственном дворе.
Помимо этого святой Дарье молились о благополучии и счастье в браке, о здоровье детей и исполнении желаний.
Считалось также, что 1 апреля просыпается от зимней спячки Домовой.
Его нужно было обязательно вкусно накормить — традиционной кашей, молоком и специально испеченным для него караваем.
Хозяйки вставали до свету и пекли этот самый каравай для Домового, в который обязательно нужно было добавить чего-нибудь сладкого типа изюма или кусочков других сухофруктов. Никого другого этим караваем угощать было нельзя.
Помимо того, что Домового нужно вкусно накормить, его нужно еще было чем-нибудь смешным порадовать. Отсюда, собственно, и все эти розыгрыши на 1 апреля, которое называют не иначе, как Днем дурака.
На самом деле все эти шутки направлены были на то, чтобы Домового порадовать — иначе рассердится спросонья и начнет проказничать.
Кстати, в старину все эти шутки и розыгрыши больше всего должны были устраивать девушки — считалось, что чем лучше девушка с этим справится, тем меньше ее будет обманывать жених.
В этот день нельзя грустить и находиться в скверном настроении — Домовой может уйти из дома, а на его место придет злой дух.
Женщинам не стоит оглядываться и откликаться на женские же голоса на улице — год пройдет без мужского внимания. А вот на мужской голос непременно нужно отреагировать и посмотреть в его сторону — это к любви.
Приметы дня на 1 апреля:
- если на Дарью Грязную ясно и тепло, то лето будет сухим и ветреным;
- если день дождливый, то можно не опасаться летней засухи;
- какая погода 1 апреля, такой она будет и 1 октября;
- если вешние воды шумно бегут, то травы будет много;
- если на орешнике (лещине) много почек, будет хороший урожай овса;
- если к 1 апреля верба зацвела, пора ульи выставлять.