1,5 тысяч га новых виноградников заложат на Кубани в этом году

В 2024 году в Краснодарском крае планируют заложить не менее 1,5 тысяч гектаров новых виноградников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в текущем году уже заложили около 310 гектаров новых виноградников в Темрюкском, Крымском районах, а также в районах Анапы и Новороссийска, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.