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1,5 тысяч га новых виноградников заложат на Кубани в этом году

На государственную поддержку виноградарства в регионе выделили 980 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2024 году в Краснодарском крае планируют заложить не менее 1,5 тысяч гектаров новых виноградников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в текущем году уже заложили около 310 гектаров новых виноградников в Темрюкском, Крымском районах, а также в районах Анапы и Новороссийска, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Фермеры в основном используют посадочный материал из местных питомников, которые в год выращивают приблизительно 6 миллионов саженцев. В целом, в текущем году планируется заложить не менее 1,5 тысяч гектаров новых виноградников, что увеличит общую площадь виноградных плантаций края до 31 тысячи гектаров.

В рамках государственной поддержки виноградарства на этот год выделено 980 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на частичное покрытие расходов по установке шпалер, уходу за виноградниками, приобретению оборудования и развитию питомников.

Помимо закладки новых виноградников, фермеры также активно работают на уже существующих плантациях: проводят обрезку и подвязку лоз, устанавливают шпалеры и формируют виноградные кусты.

Краснодарский край является одним из лидеров в виноградарстве и виноделии в России, занимая треть всех плантаций в стране — почти 30 тысяч гектаров. Здесь более 80 организаций и около 150 крестьянско-фермерских хозяйств занимаются выращиванием винограда. В прошлом году урожай составил 274 тысячи тонн.

сельское хозяйство